Новости по тегу #Юрий Шулейко

Брестская область сегодня, 5 сентября, открыла марафон торжественных мероприятий, посвященных труженикам села.
В числе перспективных направлений сотрудничества назвали машиностроение, в том числе пассажирскую, карьерную и коммунальную технику, сельское и лесное хозяйство, а также продовольственную сферу.
Сахарная свекла – важное звено в продовольственной цепочке страны. Это сырьевая база для сахарных заводов, стабильная загрузка предприятий и обеспеченность внутреннего рынка своей продукцией.
Глава государства напоминает еще про одну просьбу – робот для доения коров.
Юрий Шулейко напомнил задачи, которые ставит перед новым министром Президент. В числе приоритетов – усиление экономической составляющей работы лесхозов.
В центре внимания – промышленность, АПК, строительство, транспорт и гуманитарная сфера.
Первые лица подписали Декларацию об установлении стратегического партнерства Беларуси и Узбекистана.
Региональное взаимодействие – это фундамент эффективного партнерства двух стран. Курс, заданный главами государств Беларуси и Узбекистана, определяет долгосрочные векторы сотрудничества.
Среди ключевых приоритетов Министерства – наведение идеального порядка на земле, глубокая геологоразведка и строгий контроль за использованием недр. Необходимо заняться полной цифровизацией всех процессов и усилением превентивной, предупреждающей работы инспекций.
Самая большая экспозиция – у нашей страны. Участвует свыше 440 различных компаний. И нам есть что показать!
Одно из ключевых событий – международная выставка «Белагро-2026».
Минск и Тбилиси планируют существенно расширить объемы взаимной торговли.
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