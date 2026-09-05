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Новости по тегу #Юрий Шулейко

«Дожинки» в Жемчужном! Показываем, как прошел главный праздник аграриев в Брестской области
05 сентября 2026 17:30

«Дожинки» в Жемчужном! Показываем, как прошел главный праздник аграриев в Брестской области

Юрий Шулейко провел встречу с губернатором Архангельской области
24 августа 2026 13:36

Юрий Шулейко провел встречу с губернатором Архангельской области

Юрий Шулейко проводит совещание по уборке сахарной свеклы на Городейском комбинате
21 августа 2026 08:09

Юрий Шулейко проводит совещание по уборке сахарной свеклы на Городейском комбинате

Тест для пресс-подборщика, госнаграды и подарок Президенту. Итоги визита Лукашенко в Березовский район
31 июля 2026 18:42

Тест для пресс-подборщика, госнаграды и подарок Президенту. Итоги визита Лукашенко в Березовский район

Коллективу Министерства лесного хозяйства представили нового руководителя
24 июля 2026 08:36

Коллективу Министерства лесного хозяйства представили нового руководителя

От поставок техники до туризма! Беларусь и Калининградская область расширяют сотрудничество
16 июля 2026 13:41

От поставок техники до туризма! Беларусь и Калининградская область расширяют сотрудничество

Мирзиёев о сотрудничестве с Беларусью: если сегодня не воспользуемся – завтра будет поздно
09 июля 2026 18:20

Мирзиёев о сотрудничестве с Беларусью: если сегодня не воспользуемся – завтра будет поздно

Итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана подвели на пленарном заседании
08 июля 2026 10:54

Итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана подвели на пленарном заседании

Юрий Шулейко представил коллективу Минприроды нового руководителя
12 июня 2026 10:56

Юрий Шулейко представил коллективу Минприроды нового руководителя

Масштабно, зрелищно, вкусно! Каким был 1-й день «Белагро-2026» – собрали самое яркое
02 июня 2026 17:06

Масштабно, зрелищно, вкусно! Каким был 1-й день «Белагро-2026» – собрали самое яркое

Умные комбайны и беспилотные трактора! Белорусская агропромышленная неделя стартовала в Минске
02 июня 2026 10:57

Умные комбайны и беспилотные трактора! Белорусская агропромышленная неделя стартовала в Минске

Вопросы расширения сотрудничества с Грузией рассмотрели в Совете Министров
01 июня 2026 17:32

Вопросы расширения сотрудничества с Грузией рассмотрели в Совете Министров