От 60 рублей с завтраком и до 420 с видом на ратушу – обзор цен на отели в Беларуси

Единственное, чего не хватает в купальские ночи в Александрии, так это мест для ночевок. Всех гостей не расположить. Строить больше, наверное, не вариант, потому что не будет полной загрузки в другие дни. Это просто наглядный пример, не подумайте. С гостиницами есть вопросы во всех регионах, но, говорят, они решаемы при определенных финансовых вложениях, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Изначально мы ставили себе задачу промониторить гостиницы, где номер стоит в районе 50-60 белорусских рублей. Столько по нормам Совмина положено командированным в областные центры на ночлег, в райцентры – на половину меньше. Но практически сразу столкнулись с тем, что таких вариантов крайне мало. Впрочем, если не по работе и очень нужно, то придется доплачивать. Так что смотрим. Не самая популярная локация, хотя о ней вы могли слышать. Помните, именно здесь Президенту кроликов дарили? Это было как раз рядом с ФОКом в Тихиничах. Там же сейчас гостиничный комплекс.

Татьяна Боженкова, начальник гостиничного комплекса:

У нас номера от 33 рублей до 78. Пользуемся мы популярностью в основном у спортивных команд, это Российская Федерация, но это сезонно, это в основном весной и летом. Также мы пользуемся популярностью наших белорусских спортивных команд, это волейбольный клуб «Минчанка», «Жемчужина Полесья», постоянные наши клиенты – «Динамо».

Спортсмены и не спортсмены останавливаются по всей стране. О лучших и худших местах информацию передают из «тиктока» в «тикток». Но бывает так, что кадры в соцсетях давно не актуальны, как в случае с гостиницей «Витебск». Там в июле закончился ремонт, цены не изменились. Но, согласитесь, теперь понятно, за что платить. Самый бюджетный номер – 90 рублей. Народная молва гласит, что в Беларуси три столицы – Минск, Бобруйск и Плещеницы. Вот во вторую и заехали.

Это здание из пяти этажей построили еще в 1983 году – 113 номеров. Немало, значит, рассчитывали на гостей. За 40 лет капитальный ремонт проводился лишь однажды, 15 лет назад, в преддверии «Дожинок». Однако тогда обновили только два этажа.

Татьяна Скудная, администратор:

Так выглядит в нашей гостинице однокомнатный одноместный номер эконом-класса со всеми удобствами. В данном номере имеется телевизор, интерактивное телевидение ZALA, холодильник, ванна, то есть санузел. Данный номер стоит 60 рублей за проживание в сутки.

66 рублей, вдвое выше нормы на райцентр, но это за номер повышенной комфортности с завтраком. Татьяна Скудная, администратор:

В стоимость и эконома, и стандарта входит у нас континентальный завтрак. Вот, допустим, может быть омлет и колбаса. Чай, кофе – это уже на усмотрение.

Ваше право? Наше право. Если все же хотим завтракать в дворцовых интерьерах, езжайте в Несвиж. Есть гостиницы на территории самого замка. Интерьеры полностью соответствуют тематике. Каждый номер – отражение исторической эпохи, продуманной до мелочей. От скромных, но аутентичных комнат до роскошных апартаментов, напоминающих покой знати. К слову, самый скромный номер здесь можно снять за 80 рублей в сутки. Спойлер – очень пользуются спросом у тех, кто приезжает в рабочие командировки.

Елена Яцкевич, директор гостиницы:

Мы предоставляем очень широкий спектр услуг. Проводятся, конечно, у нас здесь и свадьбы, и делаются предложения руки и сердца, и романтики различные. Идем навстречу гостям нашим всячески.

И, надо сказать, такое полное погружение в историю, да еще с проживанием, пользуются популярностью у туристов, особенно зарубежных.

Павел Захарченко, турист (Россия):

Мы с женой и с нашим первенцем приехали сюда в честь годовщины нашей свадьбы. Мы искали, куда можно из Питера приехать в интересное, красивое, клевое место. Искали, искали, искали, и вот нашли замок, номер. Очень классно, очень круто. Приехали, честно говоря, находимся в сумасшедшей эйфории от того, что оно клево.

Александр Чертыл, турист (Россия):

Мы приехали сюда из России, из города Новокузнецка, Кузбасс. Приехали мы к друзьям в Беларусь и решили проехаться по Беларуси. Мы здесь находимся в первый раз. И когда мы планировали тур, моей супруге очень понравилась тема — пожить в этом замке. Ирина Чертыл, турист (Россия):

Место мы выбирали что-то такое историческое, что-то такое интересное, необычное. Ну, не знаю, захотелось бы пожить в замке, а почему бы и нет?

В Несвиже, между прочим, три гостиницы. Апартаменты различных категорий, от стандартных до люксов и семейных. Прайс начинается от 150 рублей за одноместный номер и доходит до 420. Это уже семейный или люкс. Несмотря на отличия в цене, все номера оборудованы современной мебелью, техникой, а кровати застелены кристально-белыми простынями. Бонусом – красивый вид из окна на одну из старейших ратуш.

Полина Лукошко, заместитель директора гостиницы:

Сезон в нашем отеле начинается с мая и заканчивается где-то к октябрю. В основном это туристы из Беларуси и России. Немаловажно разработать свои стандарты для отеля и им соответствовать. То есть, чтобы каждое действие вашего сотрудника было определено каким-то регламентом. Периодические косметические ремонты, генеральные уборки, чтобы номерной фонд выглядел так, как будто отель только открыл свои двери.