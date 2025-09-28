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В НАТО заявили, что конфликт в Украине завершится переговорами

28 сентября 2025 18:45
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В НАТО заявили, что конфликт в Украине завершится переговорами-0

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что конфликт в Украине, скорее всего, завершится переговорами. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что вступление Украины в альянс по-прежнему остается маловероятным, но пообещал гарантии безопасности после заключения возможного мирного соглашения.

Россия неоднократно подчеркивала, что размещение войск НАТО на территории Украины недопустимо и может привести к эскалации. По словам президента Владимира Путина, такие силы станут законной целью для армии РФ, а желание Запада втянуть Украину в альянс рассматривается как угроза национальной безопасности.

Фото: pixabay

# Международная политика

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