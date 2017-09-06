«Что происходит»: изменения в системе образования в Беларуси

Новости Беларуси. Систему образования в Беларуси обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

1 сентября школьники и студенты вступили в новый учебный год. Во многих смыслах этот учебный год становится новым. Многое о нынешних и будущих преобразованиях прозвучало на Республиканском педсовете, в том числе, из уст Президента.

Марзалюк: «Атрымліваем чалавека з дыпломам, спецыяліста шырокага профіля з вузкімі ведамі па спецыяльнасці. Гэта – трагедыя»

Минобразования про оптимизацию университетов: «Скорее всего, речь шла о том, чтобы сокращать дублирующие специальности»

«Устраним дублирующие ВУЗы? А с кем они будут конкурировать? Будет один ВУЗ, одна специальность, один молокозавод»

Иван Вабищевич: «Как распиарить ПТУ? Придумайте название какое-нибудь понтовенькое»

Директор минской гимназии: «В руках настоящего профессионала любой учебник будет работать на развитие личности ученика»

Татьяна Сулимова: «Родители должны», – я слышу со стороны школы всё время. По сути, я выполняю функции учителя дома»

«Министерство образования понимает, что, наверное, не все учителя на уроке отрабатывают так, как должны»

Ливянт: «Новые учебники, может быть, замечательные, шоколадные и питательные. Но они поступили ещё даже не во все школы»

Марзалюк: «Лепшае, што ёсць у гімназіях і ліцэях – гэта дзеці, якія там вучацца. Яны мацівіраваны»

Сулимова об экзаменах в 5-ых классах: «Выходят дети зелёные, мокрые, с дрожащими руками»

Минобразования: «Мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы в гимназию поступали дети после 9-го класса»

Евгений Ливянт: «Многие гимназии – это просто смена вывески»

Татьяна Сулимова: «Что самое ценное в гимназиях? Это намоленный педагогический состав»

Игорь Марзалюк: «Мой прыяцель прыйшоў да старага мудрага педагога і спытаў: «Куды, у якую мінскую школу аддаць дзіця?»

Ливянт: «Сотни тысяч учителей, которые работают репетиторами, не позволят себе заниматься со своими учениками. Это – аморально и преступно»

Ливянт: «Если ребёнку надо нестандартно объяснять теорему Пифагора, то у него что-то не в порядке со здоровьем»