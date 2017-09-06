Ливянт: «Новые учебники, может быть, замечательные, шоколадные и питательные. Но они поступили ещё даже не во все школы»

Новости Беларуси. Об учебных пособиях для школьников в Беларуси говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Евгений Ливянт, владелец образовательного центра, репетитор, учитель высшей категории:

Новые учебники – они, может быть, замечательные, шоколадные и питательные. Но они поступили ещё даже не во все школы, а в те, которые поступили, они поступили вчера или сегодня. И эти учебники написаны новыми авторами. Только учителя понимают, что такое – начать, не прочитав учебник, не изучив его.

Новые авторы – это новая методика.

Ученикам 7-го класса сказали скачать первые 8 параграфов из учебника истории 8-го класса, что учебники 7-го класса по белорусскому языку не готовы и пока они будут продолжать учиться по учебникам 6-го класса. Учебников информатики нет, а учебники химии поменяют во время учебного года с одного на другой. Я где-то соврал?

Валентина Гинчук, заместитель директора Национального института образования Министерства образования Республики Беларусь:

Да. Ни о каких учебных пособиях по истории для 8-го класса речи не идёт. По химии новые учебные пособия, по информатике новые учебные пособия, размещённые, в данный момент, на портале, появится бумажный эквивалент. По информатике и по истории Беларуси учебное пособие размещено на портале. Новое. Не надо брать учебное пособие 8-го класса.