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Два самолета, летевших из Стамбула в Москву, повернули обратно. Что произошло?

17 августа 2026 14:10
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Два самолета, летевших из Стамбула в Москву, повернули обратно. Что произошло?-0

В воскресенье два самолета, которые летели в Москву из Стамбула, развернулись над территорией Литвы и направились обратно в пункт вылета, сообщает ТАСС.

Это было связано с тем, что в аэропортах российской столицы, включая Внуково, куда следовали самолеты, были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации пояснили, что это было связано с обеспечением безопасности полетов.

Ограничения затронули рейсы авиакомпаний Ajet и Pegasus. Они вернулись в аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен.

Во второй половине дня в понедельник, 17 августа, Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты.

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Фото: pixabay.com

# происшествия

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