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Директор минской гимназии: «В руках настоящего профессионала любой учебник будет работать на развитие личности ученика»

06 сентября 2017 17:43
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Новости Беларуси. О новых учебниках говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Вы видели новые учебники?

Наталья Бушная, директор гимназии №1 г. Минска:
Безусловно.

Правда ли, что бушуют в учительской среде страсти по поводу того, что не все из них готовы, некоторые давно надо отменить?

Наталья Бушная:
На самом деле, страсти не бушуют, потому что в руках настоящего профессионала любой учебник будет работать на развитие личности ученика.

Но, на самом деле, мы получили учебные пособия новые.

Надо сказать, что, вообще, проведена – может, это вам незаметно было – но проведена огромная работа. То есть, она была проведена на республиканском уровне – то, что проведены семинары, ознакомлены все регионы о том, какие новые учебники пришли, какие прибудут у нас вот-вот, например. С учебными программами все педагоги ознакомлены. На уровне учреждения образования тоже проведена работа.  

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# общество # Учебный год 2017/2018

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