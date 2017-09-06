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Евгений Ливянт: «Многие гимназии – это просто смена вывески»

06 сентября 2017 17:45
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Новости Беларуси. Все ли школы и гимназии в Минске хороши в плане обучения, обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Евгений Ливянт, владелец образовательного центра, репетитор, учитель высшей категории:
Я не скажу, что все гимназии – это гимназии. Многие гимназии – это просто смена вывески. Но в Минске остались ещё учебные заведения, их не больше 20, то есть, порядка 10% – уровень образования выпускников этих школ, гимназий, лицеев на порядок выше, чем у учеников обычных школ.

Мне часто приходится говорить такую обидную для школьников фразу.

Я говорю: «Из какой ты школы?» Он называет номер. Назову несуществующую – 315-ую. Я говорю: «В Минске нет такой школы – 315-ой. Есть автобусный маршрут 315. А ещё есть пункт дневного пребывания детей под контролем взрослых №315. Там не учат ничему»

«Что происходит»: изменения в системе образования в Беларуси

# общество # Евгений Ливянт # Учебный год 2017/2018

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