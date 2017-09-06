Татьяна Сулимова: «Что самое ценное в гимназиях? Это намоленный педагогический состав»

Новости Беларуси. О преимуществах обучения в гимназиях говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Татьяна Сулимова, журналист, радиоведущая:

Вы понимаете, что самое ценное в гимназиях? Это намоленный педагогический состав. Потому что есть гимназии, где удалось руководителям собрать такой букет педагогов.

Потому что главное – педагоги.

Они могут и в школе работать. Есть и школы такие. Уникальный состав педагогов, которые детям открывают дорогу. Не вдалбливают знания. Вот там – очень хорошие учебные заведения, там не пункт дневного пребывания.