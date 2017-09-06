Прямой эфир

Татьяна Сулимова: «Что самое ценное в гимназиях? Это намоленный педагогический состав»

06 сентября 2017 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О преимуществах обучения в гимназиях говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Татьяна Сулимова, журналист, радиоведущая:
Вы понимаете, что самое ценное в гимназиях? Это намоленный педагогический состав. Потому что есть гимназии, где удалось руководителям собрать такой букет педагогов.

Потому что главное – педагоги.

Они могут и в школе работать. Есть и школы такие. Уникальный состав педагогов, которые детям открывают дорогу. Не вдалбливают знания. Вот там – очень хорошие учебные заведения, там не пункт дневного пребывания. 

«Что происходит»: изменения в системе образования в Беларуси

# общество # Учебный год 2017/2018 # Татьяна Сулимова

Другие новости рубрики

Все новости
Евгений Ливянт: «Многие гимназии – это просто смена вывески»
06 сентября 2017 17:45

Евгений Ливянт: «Многие гимназии – это просто смена вывески»

Минобразования: «Мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы в гимназию поступали дети после 9-го класса»
06 сентября 2017 17:45

Минобразования: «Мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы в гимназию поступали дети после 9-го класса»

Сулимова об экзаменах в 5-ых классах: «Выходят дети зелёные, мокрые, с дрожащими руками»
06 сентября 2017 17:44

Сулимова об экзаменах в 5-ых классах: «Выходят дети зелёные, мокрые, с дрожащими руками»