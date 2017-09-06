Новости Беларуси. О проблемах обучения в школах Беларуси говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Ирина Каржова, заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Мы услышали два полярных мнения: «делаем домашнее задание», «даже не имею никакого отношения, а дети у меня – отличники». Да, вопрос неоднозначный. И сегодня министерство образования понимает, что, наверное, не все учителя на уроке отрабатывают так, как должны отрабатывать.

Мы везде сказали, написали, что основной материал должен отрабатываться учителем на уроке.

В идеале, в нашей системе образования ученик сам должен делать? Если родитель с ним сидит, то это – не норма?

Ирина Каржова:

Это – не норма, это – отрицательно, это – негатив. Учитель должен отрабатывать на уроке основной материал, сложный материал. Домой давать для закрепления то, что сделано на уроке.