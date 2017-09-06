Прямой эфир

Марзалюк: «Лепшае, што ёсць у гімназіях і ліцэях – гэта дзеці, якія там вучацца. Яны мацівіраваны»

06 сентября 2017 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О разнице в обучении в гимназиях и школах Беларуси говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Самае лепшае, што ёсць у гімназіях і ліцэях – гэта тыя дзеці, якія там вучацца. Яны мацівіраваны на навучанне – гэта самае важнае. І, увогуле, калі дзіця ідзе ў школу, Вы яго ў клас аддаеце, а не проста ў школу, самае важнае – гэта настаўнікі.

Якасць настаўнікаў і якасць дзяцей, іх мацівіраванасць на навучанне.

І я ганаруся, что мае дзіця  вучыцца ў магілёўскай гімназіі – там выдатныя настаўнікі. Мой сын можа размаўляць на англійскай оксфардскай і англійскай амерыканскай – гэта вынік без усялякіх рэпетытыраў.   

«Что происходит»: изменения в системе образования в Беларуси

# общество # Игорь Марзалюк # Учебный год 2017/2018

Другие новости рубрики

Все новости
Ливянт: «Новые учебники, может быть, замечательные, шоколадные и питательные. Но они поступили ещё даже не во все школы»
06 сентября 2017 17:44

Ливянт: «Новые учебники, может быть, замечательные, шоколадные и питательные. Но они поступили ещё даже не во все школы»

«Министерство образования понимает, что, наверное, не все учителя на уроке отрабатывают так, как должны»
06 сентября 2017 17:44

«Министерство образования понимает, что, наверное, не все учителя на уроке отрабатывают так, как должны»

Татьяна Сулимова: «Родители должны», – я слышу со стороны школы всё время. По сути, я выполняю функции учителя дома»
06 сентября 2017 17:43

Татьяна Сулимова: «Родители должны», – я слышу со стороны школы всё время. По сути, я выполняю функции учителя дома»