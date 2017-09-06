Марзалюк: «Лепшае, што ёсць у гімназіях і ліцэях – гэта дзеці, якія там вучацца. Яны мацівіраваны»

Новости Беларуси. О разнице в обучении в гимназиях и школах Беларуси говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Самае лепшае, што ёсць у гімназіях і ліцэях – гэта тыя дзеці, якія там вучацца. Яны мацівіраваны на навучанне – гэта самае важнае. І, увогуле, калі дзіця ідзе ў школу, Вы яго ў клас аддаеце, а не проста ў школу, самае важнае – гэта настаўнікі.

Якасць настаўнікаў і якасць дзяцей, іх мацівіраванасць на навучанне.

І я ганаруся, что мае дзіця вучыцца ў магілёўскай гімназіі – там выдатныя настаўнікі. Мой сын можа размаўляць на англійскай оксфардскай і англійскай амерыканскай – гэта вынік без усялякіх рэпетытыраў.