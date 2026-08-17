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Число работающих пенсионеров в Латвии достигло исторического максимума

17 августа 2026 13:52
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Число работающих пенсионеров в Латвии достигло исторического максимума. Каждый четвертый житель страны после выхода на заслуженный отдых продолжает трудиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число работающих пенсионеров в Латвии достигло исторического максимума-2

В среднем государственные выплаты покрывают лишь треть прежнего заработка многих. На фоне постоянного роста тарифов на коммунальные услуги и цен на продукты людям не хватает на жизнь, поэтому работа остается единственным способом избежать бедности. Впрочем, в этой кризисной ситуации заинтересован местный бизнес. Экономика Латвии испытывает острую нехватку кадров. И пожилые сотрудники закрывают дефицит рабочих рук. По уровню занятости среди пенсионеров в Евросоюзе Латвия уступает лишь соседней Эстонии.

# Новости Латвии # Латвия

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