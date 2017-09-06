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Минобразования: «Мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы в гимназию поступали дети после 9-го класса»

06 сентября 2017 17:45
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Новости Беларуси. Стоит ли проводить экзамены для 5-классников, обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Людмила Высоцкая, пресс-секретарь Министерства образования Республики Беларусь:
Безусловно, экзамен для ребёнка – это всегда стресс. Между 4-ым и 5-ым классом дети ещё немотивированно выбирают, скорее, выбирают родители гимназию. И сегодня, безусловно, министерство образования – мы сейчас рассматриваем такой вопрос, чтобы в гимназию поступали дети после 9-го класса. Уже, когда осознанный выбор, они выберут.    

«Что происходит»: изменения в системе образования в Беларуси

# общество # Людмила Высоцкая # Учебный год 2017/2018

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