Минобразования: «Мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы в гимназию поступали дети после 9-го класса»

Новости Беларуси. Стоит ли проводить экзамены для 5-классников, обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Людмила Высоцкая, пресс-секретарь Министерства образования Республики Беларусь:

Безусловно, экзамен для ребёнка – это всегда стресс. Между 4-ым и 5-ым классом дети ещё немотивированно выбирают, скорее, выбирают родители гимназию. И сегодня, безусловно, министерство образования – мы сейчас рассматриваем такой вопрос, чтобы в гимназию поступали дети после 9-го класса. Уже, когда осознанный выбор, они выберут.