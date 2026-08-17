Прямой эфир

Количество депозитов в белорусских рублях увеличилось на 40% за два года

17 августа 2026 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусы отдают предпочтение национальной валюте. Количество депозитов в белорусских рублях за последние два года в стране увеличилось на 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество депозитов в белорусских рублях увеличилось на 40% за два года-2

В целом с начала 2026-го портфель вкладов вырос почти на 3 миллиарда рублей. Белорусов привлекают комфортные процентные ставки, низкая инфляция и стабилизация курсовых ожиданий. Жители республики все чаще выбирают долгосрочные депозиты.

В банковском секторе Беларуси идет масштабная цифровизация. Две трети всех вкладов, заключенных в первом полугодии 2026-го, были открыты онлайн. Это позволило практически полностью убрать очереди в отделениях банков. 

Количество депозитов в белорусских рублях увеличилось на 40% за два года-4

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
Длинные депозиты в белорусских рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот все цифры, которые мы видим, плюс 26 % инвестиционного кредитования в 26-м году по сравнению с 25-м годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году.

В Национальном банке также напомнили о кибербезопасности. Несмотря на эффективность новых антимошеннических систем, 92% обманных схем по-прежнему строятся на социальной инженерии. Сейчас злоумышленники все чаще атакуют юридических лиц, используя поддельные указания руководителей.

Инна Легчилова, начальник управления защиты информации Национального банка Беларуси:
Появились такие схемы мошенничества, как Fake Boss, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Поэтому поймать вот этих мошенников будет очень сложно.

Единственная надежная защита в таких случаях – быть бдительными, перепроверять информацию и не переводить средства незнакомым лицам.

# Национальный банк Республики Беларусь # Александр Егоров

Другие новости рубрики

Все новости
Первым в регионе намолотил 4 тыс. тонн зерна! В Гродненской области наградили героя жатвы
17 августа 2026 16:54

Первым в регионе намолотил 4 тыс. тонн зерна! В Гродненской области наградили героя жатвы

Имущественные налоги за 2025 год нужно оплатить до 16 ноября
17 августа 2026 16:51

Имущественные налоги за 2025 год нужно оплатить до 16 ноября

Горлов: выручка от экспорта сельхозпродукции может превысить 11 млрд долларов по итогам 2026-го
17 августа 2026 16:42

Горлов: выручка от экспорта сельхозпродукции может превысить 11 млрд долларов по итогам 2026-го