Количество депозитов в белорусских рублях увеличилось на 40% за два года

Белорусы отдают предпочтение национальной валюте. Количество депозитов в белорусских рублях за последние два года в стране увеличилось на 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В банковском секторе Беларуси идет масштабная цифровизация. Две трети всех вкладов, заключенных в первом полугодии 2026-го, были открыты онлайн. Это позволило практически полностью убрать очереди в отделениях банков.

В целом с начала 2026-го портфель вкладов вырос почти на 3 миллиарда рублей. Белорусов привлекают комфортные процентные ставки, низкая инфляция и стабилизация курсовых ожиданий. Жители республики все чаще выбирают долгосрочные депозиты.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Длинные депозиты в белорусских рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот все цифры, которые мы видим, плюс 26 % инвестиционного кредитования в 26-м году по сравнению с 25-м годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году.

В Национальном банке также напомнили о кибербезопасности. Несмотря на эффективность новых антимошеннических систем, 92% обманных схем по-прежнему строятся на социальной инженерии. Сейчас злоумышленники все чаще атакуют юридических лиц, используя поддельные указания руководителей.

Инна Легчилова, начальник управления защиты информации Национального банка Беларуси:

Появились такие схемы мошенничества, как Fake Boss, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего – совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Поэтому поймать вот этих мошенников будет очень сложно.

Единственная надежная защита в таких случаях – быть бдительными, перепроверять информацию и не переводить средства незнакомым лицам.