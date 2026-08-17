Около 3 тысяч человек приняли участие в веломарафоне «Соль Полесья» в Солигорске

Спорт и скорость. Веломарафон «Соль Полесья – 2026» объединил рекордное количество участников. Свыше 3 тысяч человек вышли на старт, чтобы проверить себя на дистанциях 40, 75 и 130 километров. На несколько часов Солигорск стал точкой притяжения для велосипедистов из разных уголков Беларуси и России, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трассы веломарафона прошли по самым живописным уголкам Солигорского и Любанского районов. Одна из особенностей веломарафона – традиционный маршрут через терриконы, созданные из пустой породы, оставшейся после добычи калийной соли. Для участников соревнования это не просто локация на дистанции, а возможность увидеть Солигорск с необычного ракурса: подъем требует усилий, но наградой становится впечатляющий вид с высоты.

Я приехала первый раз, я из города Жодино. Эмоций просто невероятное количество, очень красивые виды, трасса огонь. Это мой первый марафон, и я в восторге и планирую сделать это ежегодной традицией.

Приезжаю сюда в третий раз, очень понравились виды. Это уникальное место в Республике Беларусь. Если кто-то еще думает, стоит ли сюда ехать или нет, нужно брать и ехать.

Веломарафон «Соль Полесья» – не только спортивное, но и благотворительное мероприятие. Стартовые взносы участников – реальная помощь нуждающимся. Собранные средства (а этот порядка 150 тысяч рублей) будут переданы 3 учреждениям образования.