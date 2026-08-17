Горлов отметил положительную динамику по сохранности крупного рогатого скота

Ход уборочной кампании и сев озимых, переработка сельхозпродукции, а также динамика экспортных продаж и меры по обеспечению сохранности скота. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цифра дня – 8 миллионов 215 тысяч тонн – столько в стране намолочено зерна с учетом рапса. Страда вышла на финишную прямую. Как доложил Президенту министр, уборка зерновых и зернобобовых культур находится на завершающем этапе – освоить осталось 7 % площадей. Аграрии полностью завершили обмолот озимого рапса. Всего этой культуры заготовлено 1 миллион 400 тысяч тонн. Цифра стала абсолютным рекордом за всю историю возделывания рапса в Беларуси. Эту масличную культуру не зря называют «черным золотом» полей – хозяйствам она гарантирует высокую прибыль, что укрепит экспортный потенциал страны. Впрочем, расслабляться аграриям некогда. Активно идет теребление льна и сдача зерна в счет госзаказа. Параллельно со сбором урожая на полях закладывают фундамент будущего каравая. Завершается сев озимого рапса. Подробности масштабной работы министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал журналистам по итогам доклада. Ход уборочной кампании и сев озимых: Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода.

Особое внимание главы государства – к ситуации в животноводстве. Вопрос падежа скота на личном контроле Президента. Бороться за сохранность молодняка решено в том числе путем строительства современных профилакториев. Главное требование Александра Лукашенко – соблюдение жесткой технологической и исполнительской дисциплины. Как доложил главе государства Юрий Горлов, улучшение условий содержания молодняка уже обеспечивает положительную динамику по сохранности стада.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

С точки зрения технологичности, с учетом требований нашего Президента, мы в этом году начали строить профилактории для телят. Вот 528 таких объектов сейчас находятся в стадии строительства. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию порядка 200 объектов. И до 1 октября мы эту работу завершим. Конечно, это поспособствует комфортным условиям для содержания не только молодняка крупного рогатого скота, но и работе самого персонала. Будут созданы все условия для того, чтобы сегодня и помыть молочное оборудование, и подогреть молоко, то есть провести все технологические вопросы. Ожидаем, что все-таки мы этот год закончим лучше, чем предыдущий, по падежу скота. На сегодняшний день мы видим, что мы уже идем со снижением падежа к уровню прошлого года.