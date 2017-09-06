Ливянт: «Если ребёнку надо нестандартно объяснять теорему Пифагора, то у него что-то не в порядке со здоровьем»

Новости Беларуси. Об индивидуальном подходе в обучении говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Евгений Ливянт, владелец образовательного центра, репетитор, учитель высшей категории:

Меня когда-то пригласили на конференцию по альтернативному образованию. Причём, родители заплатили деньги за то, чтобы слушать спикеров. И вот в категории центров для детей до 10-11 лет – там было бесконечное количество спикеров, они соревновались друг с другом – кто поухаживает за ребёнком лучше. В одном центре делают массаж детям во время занятий, я не шучу. В другом – что-то ещё делают. Все – молодцы. А вот, почему-то, когда доходит до нашей школы, спикер нашёлся один – это я, больше никто не пришёл.

И моя презентация называлась «Индивидуальный подход – это зло».

А зал, где были 100 человек, настроенных на альтернативное образование детей, загудел, я думал, что, вообще, побьют. И я объяснял, что стандартную школьную программу надо объяснять стандартными методами. Если ребёнку надо нестандартно объяснять теорему Пифагора, то у ребёнка что-то не в порядке или с физическим здоровьем, или психическим здоровьем. И, более того, это крайне вредно для ребёнка, потому что он будет ожидать индивидуальный подход в старших классах. Возможно, он его даже получит, но затем будет ВУЗ и в ВУЗе никто ему не предложит индивидуальный подход. И, дай Бог, чтоб он закончил после этого ВУЗ. А дальше он придёт на работу и он, наверное, будет ожидать от работодателя индивидуального подхода. Это очень может печально закончиться, на мой взгляд, то, что называется гуманным образованием, индивидуальным подходом.