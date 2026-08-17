15 августа в Варшаве традиционно отметили День Войска Польского. В этот день в столице прошел крупнейший военный парад в истории страны. Казалось бы, на фоне нынешнего уровня партнерства польские власти должны были пригласить представителей украинской армии прошагать в первых рядах. Однако бойцы ВСУ не получили пригласительных, пишет ТАСС.



Почему Варшава пошла на такой шаг и как здесь замешана историческая память? Разбираемся в ситуации. Причина не в логистике, а в политике. Ситуацию прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его мнению, отсутствие украинских военных на параде – это абсолютно осознанное решение польского руководства, продиктованное внутренней политической обстановкой.



В Польше набирает обороты избирательная кампания. В условиях жесткой борьбы за голоса избирателей действующие власти не могут позволить себе шаги, которые гарантированно вызовут социальный взрыв внутри страны. Главным фактором, делающим присутствие ВСУ на параде невозможным, остается тема Волынской трагедии 1943 года. Для польского общества эти события – одна из самых болезненных страниц национальной истории.



В 1943 году отряды ОУН-УПА начали планомерное уничтожение польского населения на территории Волыни. Жертвами карательных акций стали около 100 тысяч человек, преимущественно женщины, дети и пожилые люди. В 2016 году польский Сейм официально признал Волынскую резню геноцидом.



В Польше тема героизации деятелей ОУН-УПА в современной Украине воспринимается крайне остро. Появление украинских подразделений на улицах Варшавы накануне выборов моментально обернулось бы тяжелейшим скандалом. По словам дипломата Мирошника, польские политики прекрасно понимают: появление на параде шеренг военных из страны, где на официальном уровне чтут память лидеров украинского национализма, вызвало бы шквал негатива со стороны рядовых поляков.



Варшава оказалась перед выбором: продемонстрировать абсолютную солидарность с Киевом или уберечь себя от гнева собственных избирателей. В итоге прагматизм и электоральные риски перевесили. Исторические противоречия, которые долгое время пытались сглаживать ради текущей геополитики, снова выходят на первый план. Игнорировать память о Волынской резне в польском обществе не готов ни один серьезный политик, особенно перед выборами.

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