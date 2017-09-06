Новости Беларуси. Потенциальные изменения в сфере высшего образования в Беларуси обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Владимир Разуванов, заведующий кафедрой Института туризма БГУФК:

Мы сейчас используем сугубо советские термины: «мы планируем», региональные вопросы, потребности и так далее.

Вы забыли про такой двигатель, вообще, как конкуренция в современной экономике.

Говорите: «Давайте устраним дублирующие ВУЗы». А с кем они будут конкурировать? Будет один ВУЗ, одна специальность, один молокозавод. Если не будет конкуренции, которую должно запустить государство, не будет ничего.