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«Устраним дублирующие ВУЗы? А с кем они будут конкурировать? Будет один ВУЗ, одна специальность, один молокозавод»

06 сентября 2017 17:43
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Новости Беларуси. Потенциальные изменения в сфере высшего образования в Беларуси обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Владимир Разуванов, заведующий кафедрой Института туризма БГУФК:
Мы сейчас используем сугубо советские термины: «мы планируем», региональные вопросы, потребности и так далее.

Вы забыли про такой двигатель, вообще, как конкуренция в современной экономике.

Говорите: «Давайте устраним дублирующие ВУЗы». А с кем они будут конкурировать? Будет один ВУЗ, одна специальность, один молокозавод. Если не будет конкуренции, которую должно запустить государство, не будет ничего. 

«Что происходит»: изменения в системе образования в Беларуси

# общество # Учебный год 2017/2018

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