Минск готовится отметить 959-летие – что в программе?

Традиционно в первое воскресенье сентября пройдет Минский полумарафон. В 2026 году на старт выйдут более 20 тысяч участников. Основные торжества развернутся 12 сентября. Главной площадкой станет территория у Дворца спорта, где запланирована масштабная концертная программа с участием популярных артистов. Здесь же будет организована ярмарка.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Начнем мы празднование Дня города с возложения цветов у обелиска «Минск – город-герой» в 10 часов утра. Затем начнут работу площадки. В парке Победы состоится 10-е международное соревнование «Сильнейший пожарный-спасатель». В нем примут участие более 100 работников данной структуры, в том числе из других стран. На территории Верхнего города традиционно, уже третий год подряд, мы будем чествовать победителей конкурса «Минчанин года».

Площадки будут работать не только в центре Минска. Около 15 локаций организуют во всех районах города. Гостей ждет концертная программа, ярмарки, а также спортивные активности. 12 сентября кульминацией праздничного дня станет красочный фейерверк. Он раскрасит небо над столицей в 23 часа.