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Сулимова об экзаменах в 5-ых классах: «Выходят дети зелёные, мокрые, с дрожащими руками»

06 сентября 2017 17:44
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Новости Беларуси. О том, как тяжело переносят экзамены школьники, говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Министр образования говорил о том, что экзамен для пятиклассника – это лишний стресс.

Татьяна Сулимова, журналист, радиоведущая:
Абсолютно согласна, потому что дети не готовы ещё психологически. Вот моя дочка в следующем году будет сдавать экзамен, поступая в гимназию, и психологически они настолько не готовы. Я знаю столько, случаев, когда дети учились по предметам «беларуская мова», «русский язык», «математика» на 10, она приходит на экзамен и теряется. Выходят дети зелёные, мокрые, с дрожащими руками – это нужно такому стрессу ребёнка подвергать? 

«Что происходит»: изменения в системе образования в Беларуси

# общество # Учебный год 2017/2018 # Татьяна Сулимова

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