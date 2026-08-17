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На греческом острове Саламин из-за пожара эвакуировали 600 человек

17 августа 2026 13:53
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Около 600 человек эвакуированы с греческого острова Саламин из-за сильного пожара. Сообщается о двух погибших, еще 10 – ранены. Стихия уничтожила множество домов и лесные массивы недалеко от Афин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На греческом острове Саламин из-за пожара эвакуировали 600 человек-2

Пожилая пара оказалась в ловушке в собственном доме и погибла до прибытия экстренных служб. Огонь распространился очень быстро. По словам очевидцев, первое возгорание возникло на участке, который был завален мусором. Власти изучат записи с камер наблюдения, чтобы выяснить, был это поджог или неосторожность. Для борьбы с огнем задействовали несколько сотен пожарных и десятки единиц техники, с воздуха работали самолеты и вертолеты. Всего с начала 2026 года в Греции сгорело более 30 тысяч гектаров территории. Пожары бушуют по всей Европе на фоне аномально жаркого лета.

# Греция

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