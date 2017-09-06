Иван Вабищевич: «Как распиарить ПТУ? Придумайте название какое-нибудь понтовенькое»

Новости Беларуси. Как повысить престиж профессионально-технического образования, обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Иван Вабищевич, певец, музыкант:

Как распиарить ПТУ? Я задумался: чем отличается школа от гимназии или лицея?

По сути, это – одно и то же.

Но, почему-то, все родители хотят отдать своего ребёнка в гимназию, а вот в простую школу не очень хотим. Придумайте название какое-нибудь такое понтовенькое.

И что? Смени милицию на полицию – ты думаешь, всё поменяется?

Иван Вабищевич:

Сначала вопрос того, что нужно запустить моду на то, что мы идём в колледж. А потом вопрос в том, что люди будут идти – хоть в ПТУ, хоть в колледж, хоть куда угодно, если они будут чётко понимать, что после этого они получают работу, на которой платят вот столько. И всё начинает работать.