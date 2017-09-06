Прямой эфир

Игорь Марзалюк: «Мой прыяцель прыйшоў да старага мудрага педагога і спытаў: «Куды, у якую мінскую школу аддаць дзіця?»

06 сентября 2017 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как выбрать педагогов, говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ёсць такая фраза. Вось мой прыяцель прыйшоў да старага мудрага педагога і спытаў: «Куды, у якую мінскую школу аддаць дзіця?» Ён адказаў: «Ты не школу выбірай. А выбірай настаўніка пачатковых класаў». Гэта можа быць і сярэдняя школа. Якая заўгодна.

Праблема ў якасці педкадраў – вось у чым праблема.

Як гэтую праблему вырашылі фіны? Чаму 25% самых «топавых» абітурыентаў ідзе менавіта на педспецыяльнасці? Таму што высокая вельмі аплата працы на ўваходзе. І самае важнае – гэта павышэнне прэстыжу педагагічнай спецыяльнасці. А класныя настаўнікі працуюць паўсюль. Яны ёсць у любых школах. Проста ёсць людзі, якім сорамна няякасна працаваць. Гэта можа быць і звычайная вясковая школа, гэта можа быць гарадская школа, гэта можа быць гімназія. Самае важнае – гэта якасць самаго настаўніка. 

«Что происходит»: изменения в системе образования в Беларуси

# общество # Игорь Марзалюк # Учебный год 2017/2018

Другие новости рубрики

Все новости
Татьяна Сулимова: «Что самое ценное в гимназиях? Это намоленный педагогический состав»
06 сентября 2017 17:46

Татьяна Сулимова: «Что самое ценное в гимназиях? Это намоленный педагогический состав»

Евгений Ливянт: «Многие гимназии – это просто смена вывески»
06 сентября 2017 17:45

Евгений Ливянт: «Многие гимназии – это просто смена вывески»

Минобразования: «Мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы в гимназию поступали дети после 9-го класса»
06 сентября 2017 17:45

Минобразования: «Мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы в гимназию поступали дети после 9-го класса»