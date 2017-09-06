Прямой эфир

Марзалюк: «Атрымліваем чалавека з дыпломам, спецыяліста шырокага профіля з вузкімі ведамі па спецыяльнасці. Гэта – трагедыя»

06 сентября 2017 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О проблемах высшего образования в Беларуси говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Насколько справедливы упрёки, что у нас большое количество дутых факультетов, дутых специальностей, на которые и конкурсов-то особо нет, и, вообще, практически всех берут?

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Па ўзроўню агульнадаступнасці вышэйшай адукацыі мы ўжо апярэдзілі ўсю Еўропу і планету ўсю. Гэта – дрэнна абсалютна. Таму што самае важнае – не колькасць, а якасць. Вось неяк у Велікабрытаніі 33% – і нічога, у Швецыі – 15% студэнтаў ВНУ, 50% у Федэратыўнай Рэспубліке Германія выпускнікоў праходзяць праз срэднюю спецыяльную адукацыю, атрымліваюць прафесійную сэрэднюю адукацыю – і нічога страшнага.

Самае важнае – якасць адукацыі.

Не колькасць, а якасць. Калі ж мы атрымліваем на выхадзе чалавека з дыпломам, які з’яўляецца спецыялістам шырокага профіля з вузкімі ведамі па спецыяльнасці – вось гэта трагедыя. А я, як ВУЗаўскі выкладчык, навуковы выкладчык, ведаю, што якасць, на жаль, падае. 

«Что происходит»: изменения в системе образования в Беларуси

# общество # Игорь Марзалюк # Учебный год 2017/2018

Другие новости рубрики

Все новости
Запретить продажу спиртного на заправках и ограничить время реализации: бороться с алкоголизмом будут по-новому
06 сентября 2017 16:24

Запретить продажу спиртного на заправках и ограничить время реализации: бороться с алкоголизмом будут по-новому

Интересные факты о Минске: Верхний город, улица Зыбицкая
06 сентября 2017 15:00

Интересные факты о Минске: Верхний город, улица Зыбицкая

Интересные факты о Минске: парк Победы
06 сентября 2017 14:15

Интересные факты о Минске: парк Победы