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Ливянт: «Сотни тысяч учителей, которые работают репетиторами, не позволят себе заниматься со своими учениками. Это – аморально и преступно»

06 сентября 2017 17:46
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Новости Беларуси. О репетиторстве говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Репетиторство. Учитель пытается как-то заработать. И, в свою очередь, он даже пытается иногда подтянуть своего, собственного ученика. Есть, в общем, в этом какой-то малосимпатичный моральный аспект. Причём, насколько мне известно, будет введено в контракте у учителя – он должен будет заявлять о том, что он занимается репетиторством. Евгений Борисович, Вас знают, как преуспевающего репетитора, который подтягивает учеников, которые становились и медалистами. Есть моральная составляющая или морально несимпатичный момент в этого рода профессии?

Евгений Ливянт, владелец образовательного центра, репетитор, учитель высшей категории:
Естественно, я же – человек несимпатичный. И, скорее всего, являюсь олицетворением этой преступности. Но я хочу сказать: что в советские времена, что сейчас – сотни тысяч учителей, которые работают репетиторами, никогда не позволят себе заниматься со своими учениками. Это – аморально и преступно.

И реальные репетиторы никогда так не поступают.

Я знаю, наверное, сотни учителей, которые достойно зарабатывают деньги репетиторством – никогда они не занимаются со своими. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. 

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# общество # Евгений Ливянт # Учебный год 2017/2018

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