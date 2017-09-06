Татьяна Сулимова: «Родители должны», – я слышу со стороны школы всё время. По сути, я выполняю функции учителя дома»

Новости Беларуси. О домашних заданиях говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Домашние задания. Действительно ли сейчас родителям приходится заново получать среднее образование вместе со своими детьми?

Татьяна Сулимова, журналист, радиоведущая:

Это – ужас. Это – самое страшное, что наступило в моей жизни. Я когда-то, много лет назад школу закончила и думала – это всё. Оказывается, это была лёгкая передышка, пауза. И теперь всё с самого начала, домашние задания. Говорят: «Родители должны дать детям среднее образование полное». И вот это вот «родители должны» я слышу со стороны школы, вообще, и всех всё время. И мне хочется сказать: «В общем-то, нет».

Всё равно все переводят стрелки на родителей.

То есть, учитель – например, в классе 30 учеников – не успевает дать какой-то материал и, по сути, я выполняю функции учителя дома. Я объясняю ребёнку то, что он не успел понять на уроке, потому что Петю отчитывали за то, что он опоздал, Ваню – за то, что пел.

Сколько времени Вы тратите сейчас на домашнее задание?

Татьяна Сулимова:

Я прибегла к помощи своей знакомой, которая приходила домой и делала с ребёнком уроки в течение 2-3 часов каждый день. Сейчас моя дочь перешла в 4-ый класс. Грубо говоря, весь прошлый год после школы 2-3 часа она ещё училась. И я задалась вопросом: «Не домашнее ли это образование?» То есть, она ходит в школу в первой половине дня, а потом дома она ещё всё это…