Что было: Пока мост не грянет/ «Консультантов» не посадили

Чтобы сверху не упало

Вывод о том, что все надо делать вовремя, напрашивается сам собой, когда происходят техногенные катастрофы. 14 августа в Генуе на автостраду и постройки обрушился 200-метровый пролет моста. Под бетонными обломками погибли около 40 человек. Прокурор города Франческо Коцци 15 августа заявил, что причиной ЧП стал человеческий фактор. Виадук эксплуатировался почти 60 лет, два года назад проводилась его реконструкция. Теперь прокуроры разбираются, как велись работы по укреплению перекрытий, все ли было сделано технологически грамотно, чтобы обеспечить безопасность и надежность. Пока они исследуют документацию и допрашивают инженеров, люди оплакивают своих родных и близких. Эта беда стала известна всему миру. Миллионы людей сочувствуют. Соболезнования направил Президент Александр Лукашенко от имени народа и себя лично.

Не дай Бог проводить какие-нибудь параллели, но о наших мостах мы в последнее время тоже говорим немало. Давайте вспомним мост над Припятью, связывающий Житковичи с Туровом, который треснул 7 декабря 2017 года. Что могло случиться, будь там трафик, как в Генуе? Почему «критическое место» обнаружилось только тогда, когда опасность вылезла наружу? 25 мая мост искусно взорвали, на его месте будет построен новый.

Уничтоженная конструкция, к сведению, была построена в 1985 году, последние несколько лет периодически ремонтировалась, а в 2016-м был завершен очередной этап ремонта. Свежая история: ровесник этого моста – путепровод в Минске в районе Лошицы. Он вдруг провис в самый разгар интенсивного движения. Это же МКАД! Транспортные потоки дорожники вынуждены были направить в объезд опасного участка. Почему это случилось? Сообщается, что последняя его реконструкция проводилась 17 лет назад. Обследование показало, что необходимо менять все 28 балок, и обойдется это почти в 1 миллион рублей. В «Гордорстрое» заверили: 7 ноября движение будет восстановлено. Опять же к середине осени обещают завершить капремонт моста через Свислочь на Орловской. Всего в этом году запланированы ремонтные работы на 12 мостах столицы. Об этом сегодня журналистам рассказал директор предприятия «Горавтомост» Валерий Уласевич.

Нам, кто ходит и ездит по мостам, остается надеяться, что сделают качественно. Всем известна поговорка «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Действительно, все надо делать вовремя. А мы привыкли идти вслед за событиями, не предупреждать беду, которая из-за нашей беспечности может обрушиться. Будь то мост, забор, крыша или стена дома – не важно. Есть люди, которые должны следить за тем, чтобы нам на голову ничто не упало. Следить и нести ответственность.

За решетку не отправили

Сегодня несколько минчан, которые еще не так давно считали себя ловкими предпринимателями, с волнением выслушали приговор суда Заводского района. Это дело ранее окрестили делом «консультантов».

Чем они занимались? Зарегистрировав два предприятия, одно на подставное лицо, обвиняемые не собирались ничего производить или продавать. Используя печати, счета и реквизиты этих структур, они консультировали предпринимателей, как уходить от налогов, помогали «отмывать» деньги. Естественно, получая за свои услуги вознаграждение. Работали они на ниве «просвещения» в течение 5 лет, обслужив таким образом более 30 фирм. В результате бюджет не досчитался около 4 миллионов рублей.

И что решил закон? Суд признал их виновными в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и лжепредпринимательстве. И если раньше, до разговоров о смягчении ответственности за экономические преступления, фигурантов, вероятно, отправили бы на нары, то сегодня приговор был довольно мягким. Во- первых, меру пресечения до вступления приговора в силу суд оставил прежней – в виде подписки о невыезде. Во-вторых, никому из «консультантов» не придется «сушить сухари». Шесть человек приговорены к 4 годам, 2 – к двум годам ограничения свободы без направления в колонию. Имущество им оставили, право занимать должности или заниматься определенной деятельностью тоже. От обвинения 3 фигурантов в лжепредпринимательстве гособвинитель и вовсе отказался. Так что, надо полагать, этим парням самое время поверить в реальную либерализацию уголовного законодательства.

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В.Д.