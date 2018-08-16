Они живы в памяти потомков. Благоустройством воинских захоронений занялись под Городком

Новости Беларуси. Привести в порядок мемориалы и места захоронения, восстановить памятники воинской славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна готовится к 75-летию освобождения Беларуси. Шефство над военными кладбищами уже взяли на себя сотни предприятий. К примеру, работники витебского завода отправились облагораживать захоронение под Городком.

Его дед ушел на фронт и не вернулся. Говорят, погиб где-то под Лепелем. Но имени родственника на воинских захоронениях Владимир так и не нашел.

Владимир Дубко, начальник механического бюро завода:

Если мы забудем своих дедов, людей – тех, которые сложили головы во время войны, – грош нам цена.

Сегодня Владимир и его коллеги приводят в порядок воинское захоронение под Городком. Здесь, в братской могиле, покоятся 530 солдат.

Сергей Кривощёков, председатель профсоюзной организации завода:

На этом кладбище надо покрасить оградку, выровнять ее. Вырубить еще кусты, которые здесь. Сделать клумбы, посадить цветы. Человек, как говорят в народе, умирает дважды: когда он умер и когда о нем забыли. Так надо, чтобы память о них была не только в наших сердцах, но и в наших делах.

Только в Городокском районе без малого сотня воинских захоронений. На этой земле обрели покой почти 30 тысяч человек, имена 6 тысяч солдат неизвестны. Все они погибли в декабре 1943-го, освобождая район от фашистов.

Тамара Иванова, директор Городокского районного краеведческого музея:

Немцы за 2,5 года оккупации здесь построили рубежи обороны, в частности, Городок имел 4 рубежа обороны. Что это значит? Это значит, если выбивался из первого, из первой линии обороны немцев, вторая становилась первой линией тут же. Потому что она также была укреплена, как и первая.

В нашей стране таких захоронений – десятки тысяч. Каждый год места памяти в порядок приводят школьники, работники предприятий и просто неравнодушные люди. К 75-летию освобождения Беларуси полувековые мемориалы станут еще краше.