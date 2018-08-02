Аварийный мост в Лошице отремонтируют до 1 октября

Новости Беларуси. Просевший мост в микрорайоне Лошица, который 1 августа стал причиной больших пробок и проблем для водителей, отремонтируют до 1 октября. Такое решение принято в четверг на совещании в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты планируют заменить все балки конструкции, не только треснувшую. Сообщение о просевшем участке путепровода появилось накануне вечером. Провал дороги на МКАД: на месте работает специальная комиссия

На месте работала специальная комиссия. В целях предотвращения обрушения моста была установлена временная опора.

Евгений Фей, заместитель директора ГП «Горавтомост»:

Длина путепровода 66 метров. Трещина в крайней балке по разделительной полосе. Сейчас ведутся демонтажные работы: разбирается мостовое полотно, демонтируются барьерные ограждения. Будет переустроен полностью путепровод.

В феврале 2018 года дорожный научно-исследовательский институт проводил анализ конструкции. Он и подтвердил тот факт, что мост требует капитального ремонта.