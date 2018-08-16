Охота на уток: почему нужно стрелять не ниже 2,5-3 метров

Новости Беларуси. О правилах охоты говорили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«В Беларуси оружия охотничьего гораздо больше, чем самих активных охотников»

Давайте поговорим о безопасности как охотников, так и тех, кто может оказаться вблизи: дачников, грибников, рыбаков.

Александр Драгун, начальник управления Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Статистика прошлых лет и этого открытия сезона охоты говорит о том, что чёткое соблюдение мер безопасности позволяет избежать каких-либо несчастных случаев. В первую очередь, наверное, самое распространённое: охотники должны помнить, что в условиях ограниченной видимости (а она у нас практически везде – когда какие-то речки небольшие, водоёмы, где рыболовов много) чётко установлены ограничения по высоте, когда вы можете стрелять по птице. Вообще, по этике охоты – есть такие неписанные правила охоты – у охотников не принято стрелять по сидящей утке. Как говорится, зверю надо давать шанс взлететь.

Чтобы всё, как говорится, было по-честному.

Поэтому, если исключать стрельбу по сидящим уткам, то, безусловно, можно избежать рикошета от воды дроби, которая дальше летит по направлению выстрела – куда-то в камыш, в траву. И, соответственно, может там поразить других людей. Поэтому, если охотник стреляет не ниже 2,5-3 метров, то, безусловно, исключается возможность несчастных случаев. И это чётко прописано правилами безопасности охоты.

Что изменится в правилах охоты в Беларуси с 25 сентября?