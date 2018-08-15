Более 30 погибших. В Генуе объявлен двухдневный траур по жертвам обрушения моста

Новости Италии. В итальянской Генуе объявлен двухдневный траур по жертвам обрушения моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому моменту в списке погибших уже более 30 человек.

На месте происшествия продолжают работать бригады спасателей. Есть вероятность, что под завалами все еще есть выжившие. В связи с опасностью дальнейшего разрушения из прилегающих к переправе районов эвакуировали жителей.

Министерство транспорта Италии намерено подать в суд на компанию, которая занималась эксплуатацией конструкции. Есть вероятность, что к трагедии, произошедшей 14 августа, привела халатность рабочих.