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В Минске вынесен приговор по делу «консультантов», которые помогали уклоняться от налогов частным компаниям

16 августа 2018 11:38
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Новости Беларуси. Приговор по так называемому делу «консультантов» 16 августа вынес суд Заводского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске вынесен приговор по делу «консультантов», которые помогали уклоняться от налогов частным компаниям-1

10 фигурантов обвинялись в лжепредпринимательстве и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. С помощью подставных фирм они помогали «отмывать» деньги директорам частных предприятий. Действовали таким образом с 2011 по 2016 год.

В Минске вынесен приговор по делу «консультантов», которые помогали уклоняться от налогов частным компаниям-4

Схема работала через организации, зарегистрированные на подставное лицо. А реквизиты, печати и расчетные счета использовались в преступных целях. Кроме того, фигуранты оказывали и консультации руководителям частных компаний по уклонению от уплаты налогов.

В Минске вынесен приговор по делу «консультантов», которые помогали уклоняться от налогов частным компаниям-7

Воспользовались такими услугами более 300 фирм. В результате, в бюджете не досчитались почти 4 миллионов рублей. «Консультанты» согласно решению суда наказание будут отбывать по месту жительства. Максимальный срок 4 года.

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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