В Минске вынесен приговор по делу «консультантов», которые помогали уклоняться от налогов частным компаниям

Новости Беларуси. Приговор по так называемому делу «консультантов» 16 августа вынес суд Заводского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 фигурантов обвинялись в лжепредпринимательстве и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. С помощью подставных фирм они помогали «отмывать» деньги директорам частных предприятий. Действовали таким образом с 2011 по 2016 год.

Схема работала через организации, зарегистрированные на подставное лицо. А реквизиты, печати и расчетные счета использовались в преступных целях. Кроме того, фигуранты оказывали и консультации руководителям частных компаний по уклонению от уплаты налогов.