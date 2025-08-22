Состояние катастрофического голода впервые объявлено ООН в секторе Газа

На территории сектора Газа заявлено о состоянии катастрофического голода, пишет РИА Новости.

Согласно докладу ООН, свыше 600 000 жителей сектора Газа находятся в «ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями».

По предварительным оценкам, в конце сентября текущего года более 640 000 жителей Газы окажутся в ситуации катастрофической нехватки продовольствия. ООН классифицирует указанный уровень как высшая, пятая фаза по Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности. Порядка 1,14 млн человек анклава будут находиться в состоянии чрезвычайной ситуации, 396 000 – в состоянии кризиса.

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