Названа возможная причина разрушения моста над Припятью

Новости Беларуси. Конструкционные недостатки. Названа основная возможная причина разрушения моста над Припятью в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня здесь работает Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров. Поручено проверить на прочность все подобные мосты, а их по Беларуси ещё пять. Кадры с места событий: трещина в конструкции моста в Житковичском районе продолжает расти



Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Даны поручения МЧС и Министерству обороны до завтрашнего утра – до 12 часов организовать переправу – пустить движение автомобильного транспорта. Работают слажено силы и средства Министерства обороны. Спасибо, что они откликнулись оперативно и уже сейчас на походе понтонные сооружения к данному объекту. МЧС же дислоцирует сюда понтоны с Пинска – ширина водной глади составляет 140 метров.

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе Инженерные войска приступили к наведению понтонного моста через Припять.