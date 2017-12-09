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Названа возможная причина разрушения моста над Припятью

09 декабря 2017 11:57
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Новости Беларуси. Конструкционные недостатки. Названа основная возможная причина разрушения моста над Припятью в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Названа возможная причина разрушения моста над Припятью -1

Сегодня здесь работает Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров. Поручено проверить на прочность все подобные мосты, а их по Беларуси ещё пять. 

Кадры с места событий: трещина в конструкции моста в Житковичском районе продолжает расти

Названа возможная причина разрушения моста над Припятью -4


Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь: 
Даны поручения МЧС и Министерству обороны до завтрашнего утра – до 12 часов организовать переправу – пустить движение автомобильного транспорта. Работают слажено силы и средства Министерства обороны. Спасибо, что они откликнулись оперативно и уже сейчас на походе понтонные сооружения к данному объекту. МЧС же дислоцирует сюда понтоны с Пинска – ширина водной глади составляет 140 метров. 

Названа возможная причина разрушения моста над Припятью -6

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе

Инженерные войска приступили к наведению понтонного моста через Припять.

Названа возможная причина разрушения моста над Припятью -9

Уже завтра там планируется организовать движение. Пока же отрезанными от кратчайшего пути сообщения с главной транспортной артерией – трассой М-10 – оказались сразу несколько крупных предприятий, где работают сотни людей.

# общество # Анатолий Калинин # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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