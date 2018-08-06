Как объезжать аварийный мост в Лошице: схема движения по МКАД

Новости Беларуси. Для автомобилистов организовали новую схему движения по МКАД. Причина тому – просевший мост в районе Игуменского тракта и многокилометровые пробки, которые образовались в результате закрытого движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того, чтобы избежать заторов, объезд организован по улицам Янки Лучины и Чижевских. По внешнему кольцу движение будет осуществляться без ограничений. Движение через съезды и под аварийным путепроводом в обоих направлениях по-прежнему закрыто. В ГАИ просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут.