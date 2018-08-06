Прямой эфир

Как объезжать аварийный мост в Лошице: схема движения по МКАД

06 августа 2018 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для автомобилистов организовали новую схему движения по МКАД. Причина тому – просевший мост в районе Игуменского тракта и многокилометровые пробки, которые образовались в результате закрытого движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того, чтобы избежать заторов, объезд организован по улицам Янки Лучины и Чижевских. По внешнему кольцу движение будет осуществляться без ограничений. Движение через съезды и под аварийным путепроводом в обоих направлениях по-прежнему закрыто. В ГАИ просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут.

# Улицы Минска # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Здесь довольно горячо»: в одном из хозяйств Минской области работников посылают снять усталость в баню
05 августа 2018 19:04

«Здесь довольно горячо»: в одном из хозяйств Минской области работников посылают снять усталость в баню

Белорусский блогер снимает дневник уборочной кампании: видеофакт
05 августа 2018 18:54

Белорусский блогер снимает дневник уборочной кампании: видеофакт

К ней ездят из Германии, Италии, Чехии. Как белорусский фитотерапевт лечит от недугов травами с участка
05 августа 2018 18:11

К ней ездят из Германии, Италии, Чехии. Как белорусский фитотерапевт лечит от недугов травами с участка