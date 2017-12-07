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Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе

07 декабря 2017 17:29
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Новости Беларуси. И начинаем с ситуации в Житковичском районе, где перекрыто движение по мосту через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конструкция дала трещину. Весь день на месте работала комиссия МЧС и уже принят ряд решений. Например, известно, что на время закрытия сооружения, автотранспорт будет перевозить паром, а пешеходы и экстренные службы всё-таки смогут пользоваться путепроводом.

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе-1

Аварийный мост – ключевое звено инфраструктуры. На нём завязана фактически вся экономика центрального Полесья.  Отрезанными от кратчайшего сообщения с главной транспортной артерией – трассой М-10 – оказались сразу несколько крупных предприятий. Нарушены привычные пути сообщения для сотен работающих на них людей.

Александр Добриян:
Сообщение о том, что железобетонное перекрытие моста лопнуло на диспетчерский пульт МЧС, поступило от очевидца в районе полудня. Действительно даже невооружённым глазом на одном из пролётов моста отчётливо видна трещина внушительных размеров. Мост начал складываться пополам прямо по центру русла реки.

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе-4

Угроза обрушения одного из крупнейших мостов Беларуси – к сообщению отнеслись со всей ответственностью. Экстренные службы были на месте в считанные минуты.

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе-6

Анатолий Долголевец, начальник Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Работниками Гаи движение было перекрыто. Работниками дорожной службы переводится обследование конструкции. МЧС совместно с операторами сотовой связи произвело смс-оповещения жителей близлежащих районов.  

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе-8

Мост через реку Припять был построен в 1985 году вместо паромной переправы. В начале XXI века ему потребовался ремонт: работы растянулись на несколько лет и завершилиcь только в 2016 году.

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе-10

Аварийный мост ключевое звено инфраструктуры всего региона. Его закрытие нарушает привычные пути сообщения тысяч людей. С определёнными неудобствами столкнуться жители таких крупных населённых пунктов, как Туров и Давыд-Городок. Ближайшие мосты через Припять в Пинске и Мозыре: до любого из них ровно 140 километров. 

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе-12

Кроме того, на мост завязана фактически вся экономика региона. Отрезанными от кратчайшего сообщения с главной транспортной артерией Полесья – трассы М-10, оказались сразу несколько важных промышленных объектов: во-первых, щебёночный завод в Глушковичах, во-вторых, сразу два туровских производства: молочный комбинат и консервный завод. Для работников этих предприятий мост – настоящая дорога жизни.

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе-14

Игорь Хроленок, сотрудник Туровского молочного комбината:
Мы оперативно узнали. Нам сообщили. У нас своя техника на заводе, мы знали, уже распланировали новые маршруты на ближайшее время. Мост важен для завода, это единственная артерия, которая соединяет завод с той стороны Житковичского района.  

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе-16

Андрей Тишко, житель Житковичей:
Там особенно немного страшновато становится, где сама яма эта.

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе-18


Людмила Шевчук, житель Турова:
Конечно, страшно. Вдруг там действительно что-то серьёзное произойдёт. А домой идти надо. Половина Житковичей в Турове. Поэтому здесь проблему будут решать.

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе-20

Первоначальное обследование конструкций моста показало, что непосредственной угрозы обрушения пока нет. В эти минуты продолжается заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Первые решения уже приняты.

Как стало известно, принято решение сохранить движение по мосту пешеходов и экстренных служб на легковых автомобилях. Более тяжёлый транспорт отправится на паромную переправу ниже по течению в древне Снядин.

# происшествия # Анатолий Долголевец # Проблемы ЖКХ # Игорь Хроленок # Андрей Тишко # Людмила Шевчук

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