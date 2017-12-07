Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе

Новости Беларуси. И начинаем с ситуации в Житковичском районе, где перекрыто движение по мосту через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конструкция дала трещину. Весь день на месте работала комиссия МЧС и уже принят ряд решений. Например, известно, что на время закрытия сооружения, автотранспорт будет перевозить паром, а пешеходы и экстренные службы всё-таки смогут пользоваться путепроводом.

Аварийный мост – ключевое звено инфраструктуры. На нём завязана фактически вся экономика центрального Полесья. Отрезанными от кратчайшего сообщения с главной транспортной артерией – трассой М-10 – оказались сразу несколько крупных предприятий. Нарушены привычные пути сообщения для сотен работающих на них людей.

Александр Добриян:

Сообщение о том, что железобетонное перекрытие моста лопнуло на диспетчерский пульт МЧС, поступило от очевидца в районе полудня. Действительно даже невооружённым глазом на одном из пролётов моста отчётливо видна трещина внушительных размеров. Мост начал складываться пополам прямо по центру русла реки.

Угроза обрушения одного из крупнейших мостов Беларуси – к сообщению отнеслись со всей ответственностью. Экстренные службы были на месте в считанные минуты.

Анатолий Долголевец, начальник Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Работниками Гаи движение было перекрыто. Работниками дорожной службы переводится обследование конструкции. МЧС совместно с операторами сотовой связи произвело смс-оповещения жителей близлежащих районов.

Мост через реку Припять был построен в 1985 году вместо паромной переправы. В начале XXI века ему потребовался ремонт: работы растянулись на несколько лет и завершилиcь только в 2016 году.

Аварийный мост ключевое звено инфраструктуры всего региона. Его закрытие нарушает привычные пути сообщения тысяч людей. С определёнными неудобствами столкнуться жители таких крупных населённых пунктов, как Туров и Давыд-Городок. Ближайшие мосты через Припять в Пинске и Мозыре: до любого из них ровно 140 километров.

Кроме того, на мост завязана фактически вся экономика региона. Отрезанными от кратчайшего сообщения с главной транспортной артерией Полесья – трассы М-10, оказались сразу несколько важных промышленных объектов: во-первых, щебёночный завод в Глушковичах, во-вторых, сразу два туровских производства: молочный комбинат и консервный завод. Для работников этих предприятий мост – настоящая дорога жизни.

Игорь Хроленок, сотрудник Туровского молочного комбината:

Мы оперативно узнали. Нам сообщили. У нас своя техника на заводе, мы знали, уже распланировали новые маршруты на ближайшее время. Мост важен для завода, это единственная артерия, которая соединяет завод с той стороны Житковичского района.

Андрей Тишко, житель Житковичей:

Там особенно немного страшновато становится, где сама яма эта.



Людмила Шевчук, житель Турова:

Конечно, страшно. Вдруг там действительно что-то серьёзное произойдёт. А домой идти надо. Половина Житковичей в Турове. Поэтому здесь проблему будут решать.

Первоначальное обследование конструкций моста показало, что непосредственной угрозы обрушения пока нет. В эти минуты продолжается заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Первые решения уже приняты.