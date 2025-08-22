15 новых воркаут-площадок появилось в Борисовском районе

В Минской области успешно развивается спортивная отрасль. Растет количество физкультурно-оздоровительных объектов, открываются новые секции и кружки. Все больше молодежи вовлекается в здоровый образ жизни. Достойные условия для занятия спортом создаются и в сельской местности. На что делают ставку в Борисовском районе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Первая в Минской области лыжероллерная трасса открылась в Борисове – показываем.

Сейчас в Минской области реализуют проект по оснащению воркаут-площадками спортивных и общеобразовательных объектов. Только в Борисовском районе за последние два года установили 15 таких новых комплексов. Акцент на агрогородки, чтобы организовать дополнительный досуг для местных жителей. Проводить время с пользой на тренажерах могут и в Неманице. Воркаут-площадку здесь установили возле местной школы. Подарок агрогородку жители восприняли с воодушевлением. Территория не пустует даже во время каникул.

Светлана Гасподарик, заместитель директора Неманицкой средней школы Борисовского района:

Открытие данной спортивной площадки явилось просто подарком для Неманицкой школы и всего микрорайона. Потому что сейчас каждый вечер и даже на переменах ребята могут выйти и потренироваться, проявив свое уважение к здоровому образу жизни. В нашей школе было всего лишь пара турников, а теперь есть целый комплекс. Все воркаут-площадки одной конструкции. Турники, рукоходы, брусья, скамьи для пресса – есть все для тренировки разных групп мышц. В Борисовском районе 14 агрогородков, в девяти из них возле школ уже установлены новые комплексы, в том числе в Зачистье, Старо-Борисове, Велятичах и Пересадах.