ВС РФ заняли Русин Яр, Катериновку и Владимировку в ДНР

Российские войска взяли под контроль 3 села ДНР, пишет РИА Новости.

Министерство обороны России сообщает, что в ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» взяты под контроль территории населенных пунктов Владимировка и Русин Яр ДНР.

Бойцами Южной группировки войск взят под контроль нп. Катериновка. В ходе боевых действий ВС Украины утратили 19 автомобилей, 7 ББМ, 18 орудий полевой артиллерии, 7 станций РЭБ и КББ, 17 складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

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