Жители Житковичского района: «Если нет моста, для нас это катастрофа». Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В дни годовщины чернобыльской трагедии Александр Лукашенко бывает в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства интересует то, как живут люди, и с какими проблемами они сталкиваются.

Как заявил 26 апреля Президент, посетит он и Житковичский район. Здесь еще в декабре 2017 года из-за аварийного состояния был закрыт мост. Понятно, что жителей берега реки Припять не разделили.

Какая альтернатива сейчас есть у них, и когда все же будет возобновлена постоянная переправа, узнаем у нашего корреспондента. Алены Сыровой.

Алена Сырова, СТВ:

До Турова наша съемочная группа добиралась по воде, используя понтонный мост. С тех пор, как 7 декабря 2017 года автомобильный мост треснул, 30-километровая дорога жизни – стратегически важный путь между двумя частями Полесья – трансформировалась в крюк в более 300 километров в одну сторону, если ехать через Мозырь или Столин.

Сейчас с берега на берег люди и легковой транспорт могут добраться по понтонному мосту. Грузовые автомобили перевозит паром.

Что же думают о таком варианте переправы через Припять местные жители?