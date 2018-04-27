Жители Житковичского района: «Если нет моста, для нас это катастрофа». Репортаж СТВ
Новости Беларуси. В дни годовщины чернобыльской трагедии Александр Лукашенко бывает в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства интересует то, как живут люди, и с какими проблемами они сталкиваются.
Как заявил 26 апреля Президент, посетит он и Житковичский район. Здесь еще в декабре 2017 года из-за аварийного состояния был закрыт мост. Понятно, что жителей берега реки Припять не разделили.
Какая альтернатива сейчас есть у них, и когда все же будет возобновлена постоянная переправа, узнаем у нашего корреспондента. Алены Сыровой.
Алена Сырова, СТВ:
До Турова наша съемочная группа добиралась по воде, используя понтонный мост. С тех пор, как 7 декабря 2017 года автомобильный мост треснул, 30-километровая дорога жизни – стратегически важный путь между двумя частями Полесья – трансформировалась в крюк в более 300 километров в одну сторону, если ехать через Мозырь или Столин.
Сейчас с берега на берег люди и легковой транспорт могут добраться по понтонному мосту. Грузовые автомобили перевозит паром.
Что же думают о таком варианте переправы через Припять местные жители?
Адам Таргоня, водитель сельхозпредприятия:
Маленько вернули. Если бы не было переправы, были бы великие неудобства. Надо было бы ехать или на Пинск, или на Мозырь, или на Калинковичи.
Если нет моста, это для нас катастрофа: наш регион отрезан, никуда не можем заехать.
Отметим, аварийный мост сейчас готовят к обрушению. Один из пролетов собираются взорвать уже в июне. Пока его аккуратно разбирают. После обрушения верха четырех опор их восстановят и оборудуют новые металлические пролеты. Проект уже прошел согласование.
Планируется, что после осмотра моста Александр Лукашенко посетит Туровский молочный завод.
Подробности – в видеоматериале.