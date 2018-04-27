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Жители Житковичского района: «Если нет моста, для нас это катастрофа». Репортаж СТВ

27 апреля 2018 15:11
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Новости Беларуси. В дни годовщины чернобыльской трагедии Александр Лукашенко бывает в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства интересует то, как живут люди, и с какими проблемами они сталкиваются.

Жители Житковичского района: «Если нет моста, для нас это катастрофа». Репортаж СТВ-1

Как заявил 26 апреля Президент, посетит он и Житковичский район. Здесь еще в декабре 2017 года из-за аварийного состояния был закрыт мост. Понятно, что жителей берега реки Припять не разделили.

Какая альтернатива сейчас есть у них, и когда все же будет возобновлена постоянная переправа, узнаем у нашего корреспондента. Алены Сыровой.

Алена Сырова, СТВ:
До Турова наша съемочная группа добиралась по воде, используя понтонный мост. С тех пор, как 7 декабря 2017 года автомобильный мост треснул, 30-километровая дорога жизни – стратегически важный путь между двумя частями Полесья – трансформировалась в крюк в более 300 километров в одну сторону, если ехать через Мозырь или Столин.

Сейчас с берега на берег люди и легковой транспорт могут добраться по понтонному мосту. Грузовые автомобили перевозит паром.

Что же думают о таком варианте переправы через Припять местные жители?

Жители Житковичского района: «Если нет моста, для нас это катастрофа». Репортаж СТВ-4

Адам Таргоня, водитель сельхозпредприятия:
Маленько вернули. Если бы не было переправы, были бы великие неудобства. Надо было бы ехать или на Пинск, или на Мозырь, или на Калинковичи.

Если нет моста, это для нас катастрофа: наш регион отрезан, никуда не можем заехать.

Жители Житковичского района: «Если нет моста, для нас это катастрофа». Репортаж СТВ-7

Под личный контроль ситуацию взял Президент.

«Я хочу посмотреть, как они там организовали переправу и как идёт строительство этого моста». Президент – о мосте через Припять

Глава государства прибыл в Туров. С высоты он осмотрел ход строительных работ.

Жители Житковичского района: «Если нет моста, для нас это катастрофа». Репортаж СТВ-10

Жители Житковичского района: «Если нет моста, для нас это катастрофа». Репортаж СТВ-12

Отметим, аварийный мост сейчас готовят к обрушению. Один из пролетов собираются взорвать уже в июне. Пока его аккуратно разбирают. После обрушения верха четырех опор их восстановят и оборудуют новые металлические пролеты. Проект уже прошел согласование.

Планируется, что после осмотра моста Александр Лукашенко посетит Туровский молочный завод.

Подробности – в видеоматериале.

Жители Житковичского района: «Если нет моста, для нас это катастрофа». Репортаж СТВ-15

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Алена Сырова

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