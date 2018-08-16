В Генуе продолжается траур по жертвам обрушения 200-метрового моста

Новости Италии. В итальянской Генуе 16 августа второй день траура по погибшим в результате обрушения моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В итальянской Генуе 16 августа второй день траура по погибшим в результате обрушения моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стало известно, что в регионе Лигурия в связи трагедией на год введено чрезвычайное положение. На ликвидацию последствий в Генуе будет выделено 5 миллионов евро. Первые похороны жертв пройдут 18 августа.
200-метровый участок моста рухнул во вторник, 14 августа. В момент ЧП на переправе находилось порядка 30 автомобилей, многие из которых упали вместе с конструкцией на жилые дома, складские помещения и железную дорогу. В результате трагедии погибли 39 человек. Разбор завалов, поиски выживших и тел погибших продолжаются.