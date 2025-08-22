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Белоруска Ксения Костенич оспорит бронзовую медаль ЧМ по борьбе

22 августа 2025 12:54
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Ксения Костенич оспорит бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска начала свое выступление на планетарном форуме с уверенных побед над соперницами из Косово и Эстонии. Однако в четвертьфинале землячка не справилась с оппоненткой из Японии, которая в последствии вышла в финал соревнований и подарила Ксении шанс на медаль. В утешительной встрече соотечественница оказалась сильнее представительницы Италии и сегодня, 22 августа, в вечерней сессии за место на пьедестале поспорит с американкой Эбигейл Купер. 

# Борьба

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