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Видеофакт. Аварийный участок моста через реку Припять взорвали

25 мая 2018 07:38
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Новости Беларуси. 25 мая взорвали участок аварийного моста через Припять в Житковичском районе. 

Конструкция была взорвана в 9.50. На месте событий работала съемочная группа СТВ.  

Александр Добриян, корреспондент СТВ:
Уникальная инженерная операция. Взрывом демонтирован 188-метровый аварийный участок моста через реку Припять в Житковичском районе. Взрыв, поднявший в воздух 4 тысячи тонн железобетона, покажем в эфире телеканала СТВ. 

Фрагмент операции смотрите на видео выше.

МЧС опубликовал в Twitter первые секунды после взрыва. 

Видеофакт. Аварийный участок моста через реку Припять взорвали-1

Фото: twitter.com/112by

Автомобильный мост через Припять треснул в декабре минувшего года. Строительство нового моста через Припять должно быть завершено к 7 ноября. Соответствующее поручение дал Александр Лукашенко. 

Чтобы построить в Житковичах новый мост, понадобится повернуть Припять вспять. Репортаж СТВ с места событий    

# Проблемы ЖКХ # происшествия # Фотофакт

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