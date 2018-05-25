Видеофакт. Аварийный участок моста через реку Припять взорвали

Новости Беларуси. 25 мая взорвали участок аварийного моста через Припять в Житковичском районе.

Конструкция была взорвана в 9.50. На месте событий работала съемочная группа СТВ.

Александр Добриян, корреспондент СТВ:

Уникальная инженерная операция. Взрывом демонтирован 188-метровый аварийный участок моста через реку Припять в Житковичском районе. Взрыв, поднявший в воздух 4 тысячи тонн железобетона, покажем в эфире телеканала СТВ.

Фрагмент операции смотрите на видео выше.

МЧС опубликовал в Twitter первые секунды после взрыва.