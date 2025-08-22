Первая в Минской области лыжероллерная трасса открылась в Борисове – показываем

В Минской области успешно развивается спортивная отрасль. Растет количество физкультурно-оздоровительных объектов, открываются новые секции и кружки. Все больше молодежи вовлекается в здоровый образ жизни. Достойные условия для занятия спортом создаются и в сельской местности. На что делают ставку в Борисовском районе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. 15 новых воркаут-площадок появилось в Борисовском районе.

Летом 2025 года возле «Борисов-Арены» открылась первая на Минщине лыжероллерная трасса протяженностью полтора километра. Этот объект позволит выйти спорту в регионе на новый уровень. Заняться лыжными гонками и биатлоном здесь на площадке могут как профессионалы, так и просто любители. В летний период трасса открыта для катания на роликах и велосипедах. Объект построили всего за семь месяцев. Асфальтобетонное покрытие, пологие подъемы, спуск, равнина – все продумано до мелочей. Стрельбище на 48 мишенных установок, биатлонный тир. Проводить на этой площадке соревнования можно будет областного уровня. Сегодня в детско-юношеской спортивной школе № 1 – 175 биатлонистов и лыжников.