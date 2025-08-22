Первая в Минской области лыжероллерная трасса открылась в Борисове – показываем
В Минской области успешно развивается спортивная отрасль. Растет количество физкультурно-оздоровительных объектов, открываются новые секции и кружки. Все больше молодежи вовлекается в здоровый образ жизни. Достойные условия для занятия спортом создаются и в сельской местности. На что делают ставку в Борисовском районе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
15 новых воркаут-площадок появилось в Борисовском районе.
Летом 2025 года возле «Борисов-Арены» открылась первая на Минщине лыжероллерная трасса протяженностью полтора километра. Этот объект позволит выйти спорту в регионе на новый уровень. Заняться лыжными гонками и биатлоном здесь на площадке могут как профессионалы, так и просто любители.
В летний период трасса открыта для катания на роликах и велосипедах. Объект построили всего за семь месяцев. Асфальтобетонное покрытие, пологие подъемы, спуск, равнина – все продумано до мелочей. Стрельбище на 48 мишенных установок, биатлонный тир. Проводить на этой площадке соревнования можно будет областного уровня. Сегодня в детско-юношеской спортивной школе № 1 – 175 биатлонистов и лыжников.
Алексей Павленко, тренер-преподаватель по биатлону ДЮСШ № 1 Борисова:
С новой трассой у нас появятся новые возможности для улучшения тренировочного процесса. До этого у нас такой красоты не было. Мы катались, где могли – выезжали в Логойск, Плещеницы на тренировки. Сейчас возможности наши расширились, поэтому прогресс будет очевидный. У каждого тренера порядка 20-25 человек занимается в группе.
Я тренер по биатлону. Дети только начинают тестировать нашу трассу. Полноценно мы уже приступим к тренировочному процессу 1 сентября 2025 года, с началом учебного года. Установок у нас много. Я думаю, с появлением такой трассы и детей станет больше заниматься. То есть освещения таких видов спорта, как лыжные гонки, биатлон будет намного больше, ярче. Поэтому надеемся, что 1 сентября детки будут к нам приходить в нашу секцию и заниматься.
Подробности в видео.