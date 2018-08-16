Что изменится в правилах охоты в Беларуси с 25 сентября?

Новости Беларуси. О законодательстве, касающемся охоты, говорили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Охота на уток: почему нужно стрелять не ниже 2,5-3 метров

Законодательство пошло по пути либерализации условий охоты. А контроль за правонарушениями? Здесь есть какая-то либерализация?

Александр Драгун, начальник управления Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Несколько лет назад мы серьёзно ужесточили как сами правила охоты, рыболовства, так и ответственность за их нарушение. Мы сегодня видим тенденцию к снижению правонарушений, поскольку принятые тогда жёсткие меры дают свои плоды. И сегодня можно говорить о том, что те недобросовестные охотники, которые пользовались раньше лазейками в законодательстве – благодаря тому, что мы эти лазейки устранили, некоторые были привлечены к ответственности и сегодня лишены права охоты. Те же добросовестные граждане, которые соблюдают правила, заслуживают того, чтобы к ним было менее жёсткое отношение. И сегодня 112-ым указом Президента внесены изменения в правила охоты, которые с 25 сентября текущего года вступают в силу.

И там предусмотрен ряд послаблений по определённым нормам.

В том числе, по ношению той же самой пули, картечи. Если сегодня параллельно в рамках реализации 112-го указа вносятся изменения в кодекс об административных правонарушениях, и сегодня уже нами выработана позиция по статье 15.37, которая предусматривает ответственность за нарушение права охоты. Пока, до 25 сентября ношение пули и картечи предусматривает более жёсткую ответственность – там штраф от 20 до 50 базовых величин, с лишением права охоты. По новой редакции правил, эти действия будут квалифицироваться, как «прочие нарушения». И там штраф уже идёт, без обязательного лишения права охоты. И начинается не от 20 базовых величин , а начиная от 0,5 базовой величины, в зависимости от каких-то отягчающих обстоятельств или, наоборот, смягчающих.

«В Беларуси оружия охотничьего гораздо больше, чем самих активных охотников»