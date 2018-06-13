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Названы лучшие мультфильмы в мире

13 июня 2018 15:28
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Американский портал USA Today составил рейтинг из 100 лучших мультфильмов всех времен.

Первое место в нем заняла картина «Могила светлячков» от студии Ghibli, рассказывающая о судьбе брата и сестры в конце Второй мировой войны. Это аниме не раз называли одним из лучших фильмов о войне.

Названы лучшие мультфильмы в мире -1

Фото: Toho Company

Второе место отдали ленте «Головоломка», которая в 2016 году получила «Оскар» в категории лучший анимационный полнометражный фильм. В нем очеловечены эмоции в голове девочки-подростка, болезненно переживающей переезд в новый город. 

Названы лучшие мультфильмы в мире -4

Фото: Disney/Pixar

Замыкает топ-3 последняя часть истории про Базза Лайтера и ковбоя Вуди «Истории игрушек: Большой побег», вышедшая на экран в 2010 году, в которой герои первых частей (игрушки мальчика Энди) гадают, что с ними будет, когда их хозяин уедет учиться в колледж. Фильм стал первой в истории анимационной картиной, которая собрала $1 млрд. 

Названы лучшие мультфильмы в мире -7

Фото: Disney/Pixar

В десятку лучших также попали мультфильмы «Унесенные призраки», «Тайна Коко», «ВАЛЛ-И», «Твое имя», «Приключения Паддингтона 2», «Мой сосед Тоторо», «Песнь моря». 

При создании списка издание учитывало отзывы и оценки в интернете, а также финансовый успех фильмов. 

Не все мультфильмы идут детям на пользу.

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# Кино # Кино # Фотофакт

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