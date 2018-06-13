Названы лучшие мультфильмы в мире
Американский портал USA Today составил рейтинг из 100 лучших мультфильмов всех времен.
Первое место в нем заняла картина «Могила светлячков» от студии Ghibli, рассказывающая о судьбе брата и сестры в конце Второй мировой войны. Это аниме не раз называли одним из лучших фильмов о войне.
Второе место отдали ленте «Головоломка», которая в 2016 году получила «Оскар» в категории лучший анимационный полнометражный фильм. В нем очеловечены эмоции в голове девочки-подростка, болезненно переживающей переезд в новый город.
Замыкает топ-3 последняя часть истории про Базза Лайтера и ковбоя Вуди «Истории игрушек: Большой побег», вышедшая на экран в 2010 году, в которой герои первых частей (игрушки мальчика Энди) гадают, что с ними будет, когда их хозяин уедет учиться в колледж. Фильм стал первой в истории анимационной картиной, которая собрала $1 млрд.
В десятку лучших также попали мультфильмы «Унесенные призраки», «Тайна Коко», «ВАЛЛ-И», «Твое имя», «Приключения Паддингтона 2», «Мой сосед Тоторо», «Песнь моря».
При создании списка издание учитывало отзывы и оценки в интернете, а также финансовый успех фильмов.
Не все мультфильмы идут детям на пользу.
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