Названы лучшие мультфильмы в мире

Американский портал USA Today составил рейтинг из 100 лучших мультфильмов всех времен. Первое место в нем заняла картина «Могила светлячков» от студии Ghibli, рассказывающая о судьбе брата и сестры в конце Второй мировой войны. Это аниме не раз называли одним из лучших фильмов о войне.

Фото: Toho Company

Второе место отдали ленте «Головоломка», которая в 2016 году получила «Оскар» в категории лучший анимационный полнометражный фильм. В нем очеловечены эмоции в голове девочки-подростка, болезненно переживающей переезд в новый город.

Фото: Disney/Pixar

Замыкает топ-3 последняя часть истории про Базза Лайтера и ковбоя Вуди «Истории игрушек: Большой побег», вышедшая на экран в 2010 году, в которой герои первых частей (игрушки мальчика Энди) гадают, что с ними будет, когда их хозяин уедет учиться в колледж. Фильм стал первой в истории анимационной картиной, которая собрала $1 млрд.

Фото: Disney/Pixar