Белорусские теннисистки узнали соперниц на старте квалификации открытого чемпионата США

В Нью-Йорке состоялась жеребьевка последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема» – открытого чемпионата США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующая победительница соревнований, первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в стартовом раунде основы встретится с представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой, у которой 109-е место в топе. Александру Саснович ждет испытание в виде более рейтинговой оппонентки – Ивы Йович из США. Она выше более чем на 40 позиций. Виктория Азаренко сыграет с одной из спортсменок, прошедших квалификацию.

Напомним, шанс на продолжение борьбы имели еще две белоруски, однако их постигла неудача. Кристина Дмитрук во втором раунде отборочного турнира в упорном трехсетовом поединке уступила Доминике Салковой из Чехии – 3:6, 7:5, 6:7. Ирина Шиманович не сумела сломить сопротивление россиянки Оксаны Селехметьевой – 2:6, 3:6. Напомним, для того, чтобы продолжить борьбу в основной сетке необходимо было преодолеть три барьера.