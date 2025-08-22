Как проводят свободное время участницы «Мисс Беларусь»? Побывали в гостях у белорусских красавиц
Алина Трус, корреспондент:
Участницы «Мисс Беларусь» запомнят этот месяц надолго. Подготовка к масштабному финалу конкурса, совместный быт и новые впечатления. Давайте сегодня познакомимся чуть поближе с участницами и посмотрим, где они отдыхают в свободные от репетиции часы.
Позади у девушек часы тренировок на подиуме, многочисленные фотосессии и мастер-классы. Сейчас самое время немного отдохнуть. И тоже под прицелом камер.
– Сейчас узнаем, как живут девчонки. Здравствуйте, ожидали ли вы нас сейчас увидеть?
– Очень неожиданно. Здравствуйте.
– А мы хотим посмотреть в вашу комнату.
– Заходите, если пришли.
– Как хорошо у вас так. Уютненько.
– Стараемся поддерживать порядок в этой комнате. Небольшая, но для двух человек очень комфортная. У нас есть основное наше место для сборов – это стол. Очень большой, удобный. Здесь мы сушим волосы, собираемся утром.
Столик почти ломится от бьюти-находок, но мы нашли что-то поинтереснее. И, кажется, застали участниц врасплох.
– Да, конечно, подъедаем. Я думаю, все подъедают немножко запрещенки.
– Мне кажется, самая любопытная часть комнаты – это ваш шкаф. Покажите, что вы с собой из одежды привезли.
– Мои любимые туфельки. Я их покупала на полуфинал, они принесли мне удачу. Надеюсь, в финале они мне тоже помогут.
Подробности в видео.