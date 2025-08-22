Как проводят свободное время участницы «Мисс Беларусь»? Побывали в гостях у белорусских красавиц

Алина Трус, корреспондент:

Участницы «Мисс Беларусь» запомнят этот месяц надолго. Подготовка к масштабному финалу конкурса, совместный быт и новые впечатления. Давайте сегодня познакомимся чуть поближе с участницами и посмотрим, где они отдыхают в свободные от репетиции часы. Позади у девушек часы тренировок на подиуме, многочисленные фотосессии и мастер-классы. Сейчас самое время немного отдохнуть. И тоже под прицелом камер.

– Сейчас узнаем, как живут девчонки. Здравствуйте, ожидали ли вы нас сейчас увидеть?

– Очень неожиданно. Здравствуйте.

– А мы хотим посмотреть в вашу комнату.

– Заходите, если пришли.

– Как хорошо у вас так. Уютненько.

– Стараемся поддерживать порядок в этой комнате. Небольшая, но для двух человек очень комфортная. У нас есть основное наше место для сборов – это стол. Очень большой, удобный. Здесь мы сушим волосы, собираемся утром. Столик почти ломится от бьюти-находок, но мы нашли что-то поинтереснее. И, кажется, застали участниц врасплох. – Да, конечно, подъедаем. Я думаю, все подъедают немножко запрещенки.