Что было. В Бресте произошло невероятное/ Мост взлетел на воздух/ Талант вырвался наружу

В Бресте будет шумно

Шум, дым, треск моторов, запах бензина и черной кожи… Такого в городе над Бугом еще не было, чтобы мотоциклисты более чем из 20 стран съехались сюда на байк-фестиваль. Он запланирован на 25-27 мая. Нет, мотопраздники здесь уже проходили, этот уже 18-й. Но организаторы полагают, что с введением 10-дневного безвизового режима гостей будет больше. Это замечательно, но и хлопот прибавилось. Всем надо создать условия, проследить, как бы чего не вышло. В прошлом-то году брестский байк-фест, кроме великолепной организации, отличился нарушениями ПДД, разбирательствами с нетрезвыми водителями и бесправниками на мотоциклах. Сегодня – заезд гостей. В выходные будут фантастические пиротехническое шоу, конкурсы, концерты. Смотрите это в эфире СТВ и читайте на нашем сайте.

И узнайте, на чем носятся байкеры по нашим ночным проспектам? Конечно, моделей много хороших и разных. Но сами байкеры среди, например, спортивных мотоциклов больше уважают японцев Yamaha и Kawasaki, на третьем месте – итальянский Aprilia. А где же знаменитый американец Harley–Davidson (поклонники которого регулярно фестивалят в Беларуси и на котором закрывал мотосезон-2016 сам Александр Григорьевич)? Он, оказывается, лидер в другом классе – среди туристических мотоциклов. За ним в этой категории следуют Honda и BMW.

Взрывать – не строить

Утро этого ясного майского дня содрогнулось от мощного взрыва. Так взлетел на воздух аварийный участок моста через Припять в Житковичском районе. Того самого, который дал трещину и напрочь парализовал жизнь людей и экономику Полесья. Местные жители вынуждены были объезжать опасное место за десятки километров, переплывать реку на катерах, по понтонной переправе, когда ее не сносило льдом. Президент Александр Лукашенко поручил построить мост между Житковичами и Туровом к 7 ноября этого года.

Операция по подрыву, можно сказать, удалась на славу, хотя мостов в Беларуси еще своими руками не уничтожали. У нас аварийные или старые крыши, стены, балконы порой сами падают. В Кричеве, помнится, из-за эрозии арматуры обрушилась крыша актового зала гимназии, в Березинском районе сама собой развалилась 30-метровая старая водонапорная башня. Хорошо, – никто не пострадал. А бывало и хуже: например, балкон в Слониме рухнул вниз вместе с хозяйкой.

Теперь вот что будет с этим мостом? Совсем новый вроде строить не будут. Обследуют опоры, пролет в 188 метров восстановят. А не проявятся ли через какое-то время на оставшихся конструкциях трещины от детонации? Все-таки 2 тонны тротила – не шутка.

Города меняют краски

Не надо быть великим мастером кисти, чтобы отображать реальный мир – людей, птичек и котиков, дома. Жизнь! Сейчас многие увлекаются рисованием. Кто учится в студии, а кто – по клеточкам. Потому что все просто: взял карандаш и бумагу, сел в парке и фиксируй происходящее, как это делает иллюстратор Елизавета Емильянова, которая сегодня была гостем СТВ.

Талант все активнее рвется на улицу, ему в квартире тесно. И хорошо, что он в этом находит поддержку. Умеешь классно играть или петь – проснись и пой, места всем хватит. Рисуешь? Вот тебе белая стена, – покажи людям свой шедевр! Президент даже как-то высказался на эту тему: «Едешь по проспекту и видишь торец здания без окон. Да возьмите вы – разрисуйте его, граффитисты пусть выйдут и разрисуют…»

Посмотрите, как преображаются, стряхивая с себя налет серости, просыпаются от долгой спячки наши города!

В.Д.