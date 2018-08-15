В Италии начали массово проверять состояние мостов и тоннелей после обрушения моста в Генуе

Новости Италии. Массовые проверки состояния мостов и тоннелей начинаются в Италии после обрушения переправы в Генуе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 15 августа объявили власти страны.

Компания-оператор, халатность которой привела к катастрофе, выплатит штраф в размере 150 миллионов евро, а ее руководство уйдет в отставку.

Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы на месте ЧП. К этому моменту обнаружены 39 тел. Почти 20 человек с тяжелыми травмами находятся в больнице. Из-за обрушения конструкции, которая упала на жилые дома, крова лишились сотни людей. Все они находятся во временных местах пребывания.

Напомним, 15 и 16 августа объявлены в Генуе днями траура по погибшим.